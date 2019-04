Lavori bonifica ex campo nomadi Fertilia

(ANSA) - ALGHERO, 16 APR - E' partita la seconda fase della bonifica ambientale dell'Arenosu, il parco alle porte di Fertilia che per decenni ha ospitato un campo nomadi, chiuso definitivamente all'inizio del 2015 dalla Giunta Bruno.

Sono stati ora avviati i lavori di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica - fanno sapere dall'amministrazione comunale di Alghero - di un'area fortemente inquinata: dall'analisi del rischio effettuata sul sito dall'amministrazione comunale è emersa la presenza di sostanze cancerogene, con la necessità di completare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ancora giacenti.

Per intervenire si è attinto al Patto per la Sardegna 2014-2020. In futuro si procederà con la realizzazione di un'area attrezzata fruibile dalle famiglie e aperta a tutti.

(ANSA).