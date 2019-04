Travolto in cantiere lavoro, è grave

(ANSA) - SASSARI, 15 APR - Incidente sul lavoro a Sassari. Un operaio della ditta 'Conglomerati bituminosi' è rimasto schiacciato da un mezzo per la fresatura dell'asfalto in via Luna e Sole, nel cantiere per il ripristino del manto stradale dopo la posa della fibra ottica. L'uomo era impegnato nel tratto davanti alla chiesa di Mater Ecclesiae, quando è stato travolto dal veicolo utilizzato per incidere l'asfalto. La macchina si muoveva in retromarcia: il guidatore non ha visto il collega e l'ha investito.

Le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravi: dopo il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata è stato ricoverato in Rianimazione. Sul posto un'équipe del 118 e gli agenti della polizia locale, quest'ultimi stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.