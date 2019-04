P.Rotondo Festival con Noemi e Allevi

Noemi e Giovanni Allevi sono gli ospiti d'onore del Porto Rotondo Festival 2019. La manifestazione organizzata dal Consorzio di Porto Rotondo, presieduto da Leonardo Salvemini e dalla Fondazione Portorotondo, presieduta dal conte Luigi Donà dalle Rose, con il contributo della Regione Sardegna, il patrocinio del Comune di Olbia, sotto la direzione artistica di Luigi Puddu, si svolgerà in estate ma avrà un'anteprima il 28 aprile: in occasione di Sa Die de sa Sardigna (la festa del popolo sardo) nella chiesa di San Lorenzo si esibirà il coro Sos Astores di Golfo Aranci.

Il clou del ricco programma sarà il concerto della cantante Noemi, che il 21 agosto si esibirà al Teatro Mario Ceroli. Prima di lei, il 20 luglio il musicista e compositore Giovanni Allevi si esibirà in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni del Consorzio Porto Rotondo. Tanti gli appuntamenti in cartellone: il 27 agosto, serata speciale, sempre al Ceroli, con Highlander dj, musicista e producer che sta spopolando in tv.

Il 9 luglio, Portorotondosurprise con lo spettacolo circense e di animazione del Circo Lander e il concerto del Coro Voci Bianche Don Bosco e il 2 luglio appuntamento nella chiesa di San Lorenzo con il Duo Fisarlino di Giovanni Sardo e Sergio Scappini, mentre il 25, concerto itinerante della Davil's Street Band. E ancora: il primo agosto in piazza San Marco ci sarà la serata "Suoni della Sardegna e del Mediterraneo"; il quartetto di Marino Derosas, uno dei massimi rappresentanti a livello internazionale della chitarra sarda. Sempre in piazza San Marco, il 5 agosto, si esibirà Marco Ligabue, fratello di Luciano. Moses, il vincitore di Italia's Got Talent edizione 2016, sarà sul palco il 30 luglio, solo per citarne alcuni. La kermesse sarà arricchita con iniziative collaterali: 30 proiezioni cinematografiche, un premio ai doppiatori "Voci tra le onde", in programma il 15 giugno, e Vita daMare.