Sant'Antioco, stop fumo nelle spiagge

Con un'ordinanza sindacale, il Comune di Sant'Antioco istituisce il divieto di fumo sue nelle spiagge. "Un provvedimento assunto dopo attente valutazioni - sottolinea l'amministrazione - che assolve a due obiettivi principali: dare l'opportunità ai bagnanti non fumatori di respirare esclusivamente l'aria del mare e non il fumo passivo; contenere l'abbandono di mozziconi in spiaggia, brutta e consolidata abitudine di pochi incivili".

D'ora in poi, chi vorrà accendersi una sigaretta dovrà allontanarsi dalla battigia. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25a 500: la Polizia municipale, i Carabinieri e tutte le forze dell'ordine sono chiamate al rispetto dell'ordinanza. Già in passato sono state avviate iniziative tese a ridurre la presenza di cicche nell'arenile, tra queste la consegna gratuita di posacenere da viaggio.

Tuttavia, visto che alcuni non mostrano la giusta e doverosa sensibilità, il Comune ha deciso di introdurre il divieto, "nella speranza - commenta il sindaco Ignazio Locci - che lo stop al fumo possa limitare una prassi negativa per la salute e l'ambiente. Il divieto punta a promuovere la cultura del rispetto - precisa il primo cittadino - sono assolutamente convinto che anche i fumatori sapranno cogliere questa opportunità. Del resto, questa iniziativa, già collaudata in diversi Comuni d'Italia, ci consente di qualificare ulteriormente le nostre coste da un punto di vista turistico, eleggendole come meta di qualità a livello ambientale e della salute".