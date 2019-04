In Sardegna 3mila imprese meccanica

Sono oltre 3mila le imprese della meccanica che in Sardegna che, tra indotto e diretto, offrono opportunità a più di 12mila addetti. Nell'Isola queste sono rappresentate da più di 2mila imprese artigiane (il 65,3%) del totale, specializzate in un'ampia gamma di lavorazioni come, per esempio, la fabbricazione di prodotti in metallo per le costruzioni e il "sistema casa", tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio, la manutenzione di cisterne, serbatoi, radiatori in metallo e la riparazione di macchinari e apparecchiature domestiche e da lavoro. La meccanica artigiana dell'Isola rappresenta circa il 6% di tutte le micro e piccole imprese.

Sono i dati del dossier su "Meccanica: imprese, artigianato e specializzazione dei territori a fine 2018", realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su rilevazione Unioncamere-Infocamere. "Questi dati ci preoccupano perché sono il segno di una sofferenza non ancora superata nel comparto delle Piccole e Medie Imprese, penalizzate dagli ultimi colpi di coda della crisi e da una congiuntura economica tutt'altro che stabilizzata", sintetizza il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Matzutzi.

Tra le province sarde la quota maggiore si trova a Cagliari con 1.422 imprese, di cui 824 artigiane (il 57,9%). Seguono la provincia di Sassari con 964 (675 artigiane, il 70%), Nuoro con 463 (347 artigiane, il 74,9%) e chiude Oristano con 218 (156 artigiane, il 71,6%). I dati sulla nati-mortalità della Sardegna fotografano una crisi del settore che, tra il 2017 e il 2018, nel totale delle imprese ha perso lo 0,9%, e tra le artigiane l'1,7%. A livello nazionale il calo registrato è dello 0,8% tra tutte le imprese e dell'1,9% tra le artigiane. Nelle province sarde, nelle imprese artigiane, un crollo importante lo ha registrato la provincia di Oristano con un -5,5%, seguita da Cagliari con un -2,6%. Più limitati i cali a Nuoro, con -0,3% e Sassari con -0,4%.

Data ultima modifica 10 aprile 2019 ore 14:14