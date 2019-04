Aerei: giovedì vertice Toninelli-Solinas

Prorogare per un anno l'attuale modello di continuità territoriale aerea su Cagliari e Alghero. Con questo obiettivo il governatore della Sardegna Christian Solinas incontrerà giovedì a Roma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

L'appuntamento è alle 16 nella sede del ministero. Il piano del presidente della Regione punta a bloccare il nuovo regime che scatterà dal 17 aprile prossimo per guadagnare tempo per una rivisitazione complessiva della continuità, che disegni un modello per riequilibrare il traffico sugli aeroporti maggiori, aprendo i collegamenti su quelli minori, e introducendo la tariffa unica per residenti e non.

A Olbia, invece, si partirà col nuovo sistema ma senza compensazioni economiche: sulle due rotte per Roma Fiumicino e Milano Linate, prive degli aiuti pubblici, si stanno dando battaglia Alitalia e Air Italy. Il dialogo con Toninelli è fondamentale: per fermare la nuova continuità e prorogare l'esistente bisognerà infatti intervenire con decreti ministeriali ad hoc.

Non solo aerei sul tavolo romano. "Con il ministro - ha già annunciato Solinas - parlerò anche di continuità marittima perché siamo prossimi a scadenze importanti per quanto riguarda gli oneri di servizio pubblico sulle rotte della Sardegna".

L'idea, ha sottolineato, "è quella di capire se c'è lo spazio per un superamento del concetto di convenzione, andando a verificare le best practices già esistenti a livello comunitario, penso ai modelli della Spagna e della Corsica, vedremo di capire quali di questi modelli potranno soddisfare al meglio le esigenze di trasporto dei sardi e dei nostri operatori turistici di poter programmare per tempo le stagioni avendo certezza sui posti che troveranno sulle navi e sulle tariffe".