Acqua,nuove condotte in pineta Platamona

(ANSA) - SASSARI, 8 APR - Abbanoa sostituisce 4,5 chilometri di condotta idrica nella pineta di Platamona. Mercoledì 10 aprile le squadre del gestore eseguiranno la connessione di un ulteriore tratto della rete appena realizzata lungo la strada provinciale 81 grazie a un investimento di 350 mila euro. Dalle 8.30 alle 17 sarà sospesa l'erogazione dell'acqua ai villaggi e alle attività commerciali nel tratto compreso tra il campeggio Cristina e il villaggio Arboriamar. Il cantiere aperto rientra nel piano di efficientamento del sistema idrico che sta interessando i tratti di rete dove si erano registrate numerose rotture tanto da richiedere continui interventi di riparazione.

La condotta di Platamona era una delle principali criticità, con una media tra i 100 e i 150 interventi l'anno. Le vecchie tubature colabrodo in acciaio erano ormai inadatte a garantire il servizio. Per questo motivo Abbanoa aveva inserito il litorale tra Sassari e Sorso nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso, prevedendo un intervento per la sostituzione complessiva dei 4,5 chilometri di condotte.

Le nuove reti sono state realizzate in un materiale innovativo, un particolare Pvc di classe A, con un diametro di 200 millimetri che garantiscono resa e tenuta nel tempo. (ANSA).