Cada Die e Crogiuolo, aprile in Vetreria

Due storiche compagnie cagliaritane uniscono ancora le forze. Per il terzo anno consecutivo Cada Die Teatro e Il crogiuolo mettono insieme risorse ed energie e organizzano negli spazi che condividono, quelli del Centro d'arte e cultura La Vetreria di Pirri, una rassegna congiunta di teatro civile, filone che ha sempre contraddistinto il loro percorso artistico. Anche nel 2019 sarà Aprile alla Vetreria Aprile resistente, titolo che sintetizza la sinergia fra le due compagnie. Per quasi un mese, dal 5 al 30 aprile, il Teatro La Vetreria e lo spazio Fucina Teatro si animeranno con un cartellone fitto e denso fra teatro, musica e giochi in piazza, curati dai Cemea (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva).

"Era il lontano 1991 quando decidemmo di occupare un grande capannone fatiscente della vecchia vetreria in procinto di essere rasa al suolo", ricorda Pierpaolo Piludu, attore storico di Cada Die. "Aprile Resistente - dice Rita Atzeri, presidente e direttore artistico del Crogiuolo - è la denominazione ideata due anni fa per gli spettacoli dello spazio Fucina Teatro, nata dall'esigenza di difendere e diffondere i valori della Resistenza per ritrovarli nell'impegno quotidiano" Si parte venerdì 5 aprile, alle 21, nella Sala Bancri con Un metro e ottanta - Storie di uomini e fango, con Francesco Civile, che ha curato anche il testo e firma la regia, e Leonardo Sarigu, autore delle musiche originali.

Doppio appuntamento domenica 7 aprile. Si comincia alle 16.30 con i giochi in piazza a cura dei Cemea e alle 18, al Teatro la vetreria, va in scena Il respiro del vento, nuova produzione di Cada Die Teatro. Alle 21, nella Sala Bancri L'ultima risata - I comici cabarettisti ebrei dai palcoscenici tedeschi ai campi di concentramento, di e con Rosalba Piras e Tiziano Polese (produzione Abaco Teatro), in collaborazione con Anpi e Cgil (che ha dato il patrocinio agli spettacoli di Aprile Resistente). Tra le produzioni anche Schizzaloru. brigantini e sciabecchi o La città futura, dall'opera di Antonio Gramsci.

Data ultima modifica 03 aprile 2019 ore 21:09