Abbanoa: nuova condotta idrica a Sassari

Va in pensione mezzo chilometro di vecchie tubature in via Budapest, a Sassari. Mercoledì 3 aprile, le squadre di Abbanoa collegheranno le nuove condotte appena realizzate grazie a un investimento di circa 150 mila euro.

L'intervento rientra nel programma delle manutenzioni straordinarie, ma il grave stato in cui si trovava la vecchia rete (ingenti perdite che causavano cali di pressione nelle utenze e rotture del manto stradale) hanno reso indispensabile procedere d'urgenza. Gli scavi effettuati hanno messo in luce tubature in materiale plastico con oltre trent'anni di vita ormai del tutto inadatte a garantire il servizio. Il sistema di infrastrutture idrauliche ereditate che Abbanoa si è trovata a gestire a Sassari perdeva 22mila litri d'acqua al minuto (365 litri al secondo). Da qui l'imponente mole di investimenti che negli anni, e di recente con gli ultimi interventi, testimonia un impegno da parte del Gestore che non trova eguali in altre città dell'Isola. Sono circa 1000 gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle reti in un anno (riparazioni), oltre 100 quelli di manutenzione straordinaria (sostituzione di pezzi speciali e tratti di rete) come quello realizzato in via Budapest. In questa strada la nuova rete idrica che sarà collegata domani è stata realizzata in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Durante le operazioni di collegamento tra le 8.30 e le 16.30 si verificheranno temporanee interruzioni nelle zone servite: Tingari, parco Monserrato e Dipartimento di Medicina veterinaria.

Soltanto nello scorso trimestre complessivamente è stato sostituito un chilometro e mezzo di condotte nelle vie Barzini, Maxia, Melchiorre, Limbudu, Tucconi nel quartiere di Ottava e via Tintoretto nel quartiere del Sacro Cuore. Nel piano è rientrato anche l'intervento in Piazza Castello con una particolare tecnica: l'inserimento della nuova condotta in acciaio all'interno della vecchia tubatura lesionata che causava gli allagamenti dell'area archeologica del Barbacane.