Donna uccisa a Nuoro, sparati 5 colpi

Dopo 5 anni di convivenza non aveva accettato la fine della relazione nell'ottobre scorso e il legame di lei con un altro uomo. Ettore Sini, il 49enne agente della polizia penitenziaria che ieri ha ucciso la sua ex Romina Meloni, di 49 anni e ha ferito gravemente Gabriele Fois, nuovo compagno delle donna e suo coetaneo, aveva avuto un primo contatto telefonico con la ex tramite il figlio di lei. Forse nel tentativo di ricucire la relazione.

Poi intorno alle 16.40, Sini si è presentato nella casa di via Napoli a Nuoro, che Fois aveva affittato a gennaio, ha suonato un campanello del palazzo facendosi aprire da una bambina e infine ha bussato alla porta dell'appartamento. Ha aperto proprio Romina che ha intuito le intenzioni del suo ex e ha richiuso la porta. Ma Sini l'ha sfondata e con la sua pistola 7.65 legalmente detenuta, ha esploso cinque colpi: quattro andati a segno. Uno mortale sul collo della donna e altri tre, di cui uno alla testa, su Fois ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Nuoro. I dettagli sono stati illustrati dai carabinieri di Nuoro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal maggiore Michele Cappa, comandante del Reparto Investigativo e dal maggiore Gianluca Graziani, che guida la Compagnia di Nuoro, Sini, dopo aver scaricato l'arma è andato nella sua sede di lavoro, nel carcere nuorese di Badu 'e Carros, ha prelevato la pistola d'ordinanza ed è sparito con la sua Panda a grande velocità dirigendosi verso Sassari. L'uomo, che nel corso della serata è stato raggiunto al telefono dai familiari e dai militari, ha prima manifestato propositi suicidi, poi, dopo sei ore di ricerche, è stato avvistato e arrestato dagli uomini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri in via dei Mille a Sassari dove vagava in stato confusionale, con la pistola alla cintola. Rinchiuso nel carcere di Bancali l'uomo è stato interrogato dal Pm della Procura di Sassari Angelo Beccu, in stretto contatto con i magistrati della Procura di Nuoro, Ireno Satta e Riccardo Belfiori titolari dell'inchiesta. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità.



