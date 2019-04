Fallisce rapina a ufficio postale Talana

Un malvivente solitario ha tentato, senza però riuscirci, una rapina all'ufficio postale di Talana. Verso l'orario di chiusura, alle 13, armato di pistola e con volto coperto ha minacciato l'impiegato per farsi aprire la porta blindata che porta ad una cassaforte ma non ha fatto in tempo a raggiungerla. L'immediato intervento dei Carabinieri, allertati quasi subito, ha messo in fuga il rapinatore che è scappato dileguandosi per le vie del paese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Squadriglia di Arzana, i militari della Stazione di Urzulei e Talana che stanno indagando per risalire all'autore della tentata rapina.