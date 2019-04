Sant'Antioco, nuova cartina turistica

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 27 MAR - La mappa di Sant'Antioco disegnata e dipinta con colori forti, dal rosso al fucsia. E ben divisa tra lungomare, centro storico, centro urbano e aree limitrofe. Ci sono tutti i monumenti e luoghi di interesse: ponte e fontana romani, musei del mare, archeologico ed etnografico, maestro del bisso, catacombe, necropoli, tofet, basilica, villaggio ipogeo eccetera. Ci sono anche orari e informazioni utili per accedere ai tanti tesori del territorio.

E poi tutti i servizi, dai parcheggi alle fermate del bus passando per bancomat e farmacie.

Sono le nuove cartine turistiche dell'"Isola di Sant'Antioco". Il Centro commerciale naturale Sulki, in collaborazione con il Comune, ha realizzato le nuove mappe dedicate ai visitatori, che accompagneranno il turista alla scoperta di Sant'Antioco, tra informazioni utili, località balneari, siti di interesse culturale e archeologico.

"Un progetto frutto dell'impegno del CCN Sulki e degli uffici comunali - commenta l'assessora al Turismo Roberta Serrenti - con le copie stampate e a disposizione siamo così in grado di offrire uno strumento indispensabile, che facilita la permanenza del vacanziere in città. L'iniziativa rientra nell'ambito delle varie azioni messe in campo dal CCN Sulki (nello specifico il "Sulki tour"), verso le quali l'amministrazione comunale guarda con grande interesse, fornendo il proprio sostegno: la rete, infatti, è capace di garantire ampi vantaggi a tutta la comunità, in termini di sviluppo economico e turistico.

In corso le grandi manovre per la prossima stagione estiva.

Il direttivo del centro commerciale ha tenuto una riunione pubblica: oltre a illustrare le attività già svolte e i progetti futuri, sono stati consegnati cartine e decalogo "Tutti i nodi di una grande rete", contenente "10 buoni consigli". "Una riunione molto partecipata - prosegue Serrenti - ho notato tanto entusiasmo da parte degli aderenti, sia per il lavoro svolto sia per i progetti futuri che animeranno la nostra città anche nel breve periodo". (ANSA).