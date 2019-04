Ad agosto nuovo ecocentro a Cagliari

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro di Cagliari, una struttura che servirà da supporto ai sistemi di raccolta domiciliare dei rifiuti. Il cantiere è aperto in viale Sant'Elia, in un'area di proprietà comunale, e le opere dovranno essere completata entro il 20 agosto prossimo. Una volta in funzione, l'ecocentro consentirà ai cittadini il "conferimento diretto sia delle frazioni per le quali risulta difficile rispettare vincoli temporali del servizio di raccolta, sia di quelle frazioni per le quali non è previsto un circuito di raccolta domiciliare".