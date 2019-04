A tu per tu con tecnologie del futuro

Chitarre e telefonino: con lo 'Smart Rock' si può fare musica in maniera innovativa utilizzando gli smartphone. Non solo arte: gli studenti delle scuole superiori potranno mettere le mani su computer, microcontrollori, led e acquisire le competenze chiave per i mestieri del futuro. Sono alcune delle proposte di '2050. A tu per tu con le tecnologie del futuro' organizzato dal 10Lab, il 'science Centre' di Sardegna Ricerche, in programma venerdì 29 marzo alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. Tra gli ospiti che Stefano Quintarelli, uno dei massimi esperti europei nel campo delle tecnologie digitali.

La giornata è dedicata agli studenti del triennio delle scuole superiori: oltre al momento dei laboratori, ci sarà spazio per i 'Dialoghi sul futuro', tre momenti di approfondimento creativo su robotica, internet delle cose e stampa 3D. A cominciare dalla mostra Tech it easy, un percorso espositivo sulle nuove tecnologie curato da Alessandro Gnucci e Mattia Crivellini (Associazione Next), mentre con il GiuaLab, dell'istituto tecnico Giua di Cagliari, e Paola Rodari (Fondazione Internazionale Trieste) si parlerà del cibo del futuro e della scienza a tavola, dalle modificazioni genetiche fino agli alimenti stampati in 3D. E ancora la robotica, in particolare quella applicata alla medicina e all'industria con Zora, umanoide sviluppato per attività sociali, come giocare con i bambini e assistere gli anziani.

L'evento si chiuderà con un science show su 'Il futuro di Leonardo da Vinci', nell'anno del cinquecentenario, uno spettacolo che racconta i fenomeni scientifici studiati e immaginati dal primo futurologo della storia: Leonardo da Vinci. "Il 10LAB è per Sardegna Ricerche il tassello fondamentale, quello iniziale, nella catena dell'innovazione: è l'educazione dei ragazzi e dei bambini alla scienza e alla tecnologia, per stimolare in loro l'intelligenza creativa e il pensiero critico", spiega Valter Songini, responsabile del 10Lab di Sardegna Ricerche.