Sardegna, sigilli in villaggio turistico

Una parte del villaggio turistico "Tiliguerta Camping Village", sulla spiaggia di Costa Rei a Muravera, nella costa sud-orientale della Sardegna, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e dai colleghi del Comando Provinciale. Su disposizione del Gip sono finite sotto chiave 52 case mobili, tutte le infrastrutture collegate e l'intera area. Cinque persone sono state denunciate per aver eseguito opere in assenza del titolo abilitativo valido, per aver cambiato la destinazione d'uso del terreno e per abuso d'ufficio.

"I carabinieri del Nucleo tutela di Cagliari - spiegano dall'Arma - nel corso delle verifiche ai cantieri edili ricadenti in aree che, per le loro caratteristiche bellezze naturali, sono state dichiarate di notevole interesse pubblico dal Ministero per i beni e le attività culturali, hanno individuato, l'installazione abusiva di case mobili posizionate tra il limite dei 150 metri dalla linea di battigia e la recinzione del campeggio e 10 nella zona limitrofa al confine con la Strada Provinciale 97".

VALORE IMMOBILI 2.5MLN DI EURO - Valgono oltre 2,5 milioni di euro gli immobili e le strutture sequestrate questa mattina dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio all'interno del "Tiliguerta Camping Village", sulla spiaggia di Costa Rei a Muravera. Gli specialisti dell'Arma hanno analizzato tutta la documentazione in possesso dei titolari del villaggio, accertando una serie di irregolarità.

"L'area era stata destinata ad un uso diverso rispetto a quello originariamente segnalato di 'verde privato' - spiegano i carabinieri - Nel tempo, inoltre, non era stata chiesta alcuna autorizzazione paesaggistica per queste importanti (e potremmo dire impattanti) opere infrastrutturali". Il Gip ha disposto il sequestro preventivo delle case mobili e dell'intera area dove sono installate "la cui realizzazione, purtroppo - denunciano gli specialisti dell'Arma - ha compromesso per sempre un angolo di paradiso, ricco di candide spiagge e circondato da montagne ricoperte dalla sempreverde foresta mediterranea".

