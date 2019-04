Coppia travolta da un'auto a Cagliari

Sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada in via Roma a Cagliari. Un uomo e una donna, marito e moglie rispettivamente di 53 e 54 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

I coniugi sono stati travolti da una Fiat Panda condotta da un ragazzo di 19 anni che si dirigeva verso piazza Amendola. A causa del violento impatto, marito e moglie sono stati sbalzati in avanti di alcuni metri, finendo sull'asfalto.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118 e della polizia municipale. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità, l'uomo al Brotzu.

Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

