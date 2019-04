Siddùra punta su export Usa e Germania

(ANSA) - OLBIA, 22 MAR - Stati Uniti e Germania. Usa ed Europa. Partendo da Luogosanto, valorizzando lo slogan, diventato un tormentone sui social, "Cuore sardo e anima internazionale", la cantina Siddùra ha deciso, anche per il 2019, di puntare decisamente sull'export. Quello più lontano e, a suo modo, complesso risulta essere il mercato nord americano, dove Siddùra è presente in gran parte della California e in Canada con trattative avanzate negli Stati Uniti e in Texas. Si parla di alcune migliaia di bottiglie all'anno, numeri ancora piccoli ma che confermano la valenza strategica del mercato Usa.

In questi anni i vini destinati all'export hanno raggiunto il 20% della produzione totale di Siddùra, con un focus europeo che vede la Germania in cima, subito dopo la Svizzera, tra i Paesi del Vecchio Continente. Quello tedesco, infatti, resta un mercato strategico per il vino italiano.

"Uno degli obiettivi di Siddùra è quello di portare il marchio Sardegna nel mondo, promuovendo l'unicità del suo terroir capace di generare vitigni autoctoni con caratteristiche peculiari - sottolinea Massimo Ruggero, amministratore delegato della cantina gallurese - Vermentino di Gallura, Cannonau e Cagnulari sono sempre più apprezzati dalla critica internazionale. Sono certo che un'adeguata promozione dei vitigni sardi possa accendere i riflettori a livello mondiale sulla nostra Isola. In questo senso Siddùra cerca di dare il proprio contributo, esportando vini di assoluta qualità".

Il mercato statunitense rappresenta quindi una nuova sfida. I dati dello Us Department of Commerce del 2018 confermano come l'Italia resista al secondo posto nell'export di vino dopo la Francia. Siddùra ha scelto di puntare ancora una volta sulla qualità dei suoi vini, mantenendo un livello dei prezzi conforme a quello del mercato italiano, investendo molto su Nudo, il suo rosato da uve cannonau. I vini rosati sono stati quelli che nel 2018 hanno intercettato maggiormente i gusti del pubblico americano, segnando un +32% in termini di valore e +21% in termini di quantità.

