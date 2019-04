Villamar, barista sequestrato e rapinato

Notte da incubo per il titolare di un bar a Villamar, che è stato rapinato e sequestrato per due ore. Tre malviventi lo hanno obbligato a rimanere nel locale, in via d'Itria, mentre scassinavano le slot machine.

I banditi sono entrati in azione verso le 2.30. Erano in tre, avevano i volti coperti, hanno sorpreso il proprietario, un 51enne, mentre faceva le pulizie, lo hanno minacciato dicendogli di rimanere immobile e non urlare. Uno di loro lo controllava, mentre gli altri due si sono messi al lavoro sulle slot machine.

Hanno impiegato quasi due ore per scassinare le macchinette e prelevare tutto il denaro. Ma non si sono accontentati. Hanno preso anche i soldi contenuti nella cassa, circa 700 euro, poi sono fuggiti.

A quel punto il titolare ha recuperato il telefono, che i malviventi gli avevano portato via e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia di Sanluri, ma i banditi erano già riusciti a far perdere le tracce.