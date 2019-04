Sanità: lascia manager Aou Sassari

Dopo due anni e mezzo da direttore generale, il manager Antonio D'Urso lascia la Aou di Sassari per dirigere l'Azienda sanitaria sud-est Toscana. D'Urso, 57 anni, siciliano, dal 21 marzo abbandonerà il suo incarico e per salutare tutto il personale dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese ha scelto di inviare una lettera aperta a tutti i dipendenti. Per sostituirlo si apre una caccia alla poltrona che sarà risolta dalla nuova Giunta regionale, dopo l'insediamento. Fra i nomi più gettonati c'è quello dell'attuale direttore della clinica Ortopedica dell'Aou, Carlo Doria, che nei giorni scorsi è stato visto con il consigliere regionale di Fi, Antonello Peru, in predicato di diventare presidente del Consiglio regionale, e proprio il dg uscente, Antonio D'Urso.

"Gli anni trascorsi a Sassari sono stati impegnativi, caratterizzati dalla definizione dell'assetto aziendale reso problematico dalle caratteristiche storiche dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e dalla incorporazione dell'ospedale Santissima Annunziata" scrive Antonio D'Urso nella lettera di commiato inviata a tutto il personale dell'Aou. "Ci sono stati dei momenti difficili. Mi riferisco, a esempio, alle criticità nei processi di fornitura di beni e di servizi, assicurate come è noto negli anni da proroghe di fatto, alle carenze soprattutto di personale amministrativo, alle problematiche conseguenti alle condizioni logistiche e strutturali degli immobili ospedalieri", continua il direttore generale, che poi fa un lungo elenco degli obiettivi raggiunti sotto la sua guida: dall'approvazione del primo atto aziendale della Aou, alla creazione dei dipartimenti tra cui quello delle Professioni sanitarie; dalla certificazione dei fondi contrattuali, alla definizione del processo di liquidazione ai diversi operatori economici di fatture non pagate per 71 milioni di euro di forniture rese, fino alla stabilizzazione del personale precario.