Futuro incerto per silos porto Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - I silos del porto di Cagliari a un bivio: o arriva una manifestazione d'interesse per rilancio e riqualificazione entro il 31 marzo o dovranno essere demoliti.

Con una spesa di circa 800mila euro.

La struttura è in disuso da più di sette anni, dopo la dichiarazione di inagibilità per il cedimento strutturale di una delle celle. Il suo destino sembrava segnato, ma sette richieste di accesso ai progetti hanno convinto l'Authority del porto a sospendere le procedure per l'abbattimento. "Abbiamo un'esigenza - ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana - quella di provare a capire che futuro può avere una struttura che ormai fa parte dello skyline di Cagliari. L'area su cui sorge il silos ora viene utilizzata per le crociere e per i semirimorchi. Il traffico dei semirimorchi sarà spostata".

L'alternativa all'abbattimento non può essere presa in considerazione dall'Authority, ha spiegato Deiana. E quindi l'invito è esteso al di là del porto. Cosa si può fare? "In diverse parti del mondo si sono utilizzate quelle strutture per alloggi per studenti, uffici, residenze. Io non vorrei riaprire una procedura di abbattimento. Stiamo parlando di investimenti abbastanza impegnativi. Non ci sono vincoli della Soprintendenza. Si potrebbe realizzare una attività turistico ricettiva, ma non sono escluse altre possibilità. Penso che l'unica possibilità da escludere sia quella della realizzazione di un palazzo per abitazioni. Anche perché il silos non potrà mai passare ai privati".

La struttura sarebbe data in concessione anche ultracinquantennale. Il rendering realizzato simulando il recupero è spettacolare con vista del porto da una parte e della città dall'altra. Il fabbricato è composto da tre corpi distinti: una torre servizi alta oltre 54 metri, 21 celle per lo stoccaggio sovrastate da una struttura per un'altezza di 44 metri, una cabina di trasformazione di sette metri e un edifico a tre piani. (ANSA).



Data ultima modifica 20 marzo 2019 ore 18:37