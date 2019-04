Edilizia: nel 2018 volume affari 4,7 mld

Mercato delle costruzioni in crescita dopo anni di crisi. Nel 2018 il volume d'affari del settore in Sardegna è stimato in 4,7 miliardi di euro, registrando un + 1,7% rispetto al 2017. Di questi, 3,7 miliardi sono relativi ad investimenti e 970 milioni alla manutenzione ordinaria. Ben 1,5 mld (il 41%) di investimenti sono assorbiti dal mercato abitativo che si conferma il primo a livello regionale, altri 1,4 mld (38%) riguardano le opere pubbliche. Si rafforza poi la ripresa dell'immobiliare (+9%): 13mila nuove transazioni di abitazioni (+6,5%) e un +20% per le compravendite non residenziali. In espansione anche i volumi di credito: crescono i finanziamenti all'acquisto (+17%) e la costruzione di immobili (+7,6%).

Sono i dati del rapporto annuale di Cna costruzioni, illustrato dal segretario regionale e dal presidente dell'associazione, Francesco Porcu e Antonello Mascia. Ora, sostengono, "è prioritario sostenere questa fase espansiva attraverso la costituzione di una task force Regione-Anas-Anci per rilanciare gli investimenti e far ripartire le opere bloccate".

D'altra parte le risorse ci sono: "dal Fondo Infrastrutture Regionale alle infrastrutture strategiche e prioritarie (DEF 2017) il cui costo di 1,7 miliardi è coperto finanziariamente per il 99%". I nei del 2018 riguardano soprattutto l'occupazione "debole", visto che mancano all'appello 23mila occupati dal 2008.

Buone, invece, le previsioni per il 2019. Il rapporto parla di "un consolidamento del trend espansivo, con una crescita generalizzata di tutti gli ambiti di attività che porterà il valore della produzione a crescere del +3,5%". A trainare la ripresa saranno in particolare le nuove costruzioni (+5,9%), le opere infrastrutturali (+5%) e l'edilizia non residenziale (+8,9%). Alla fine del 2019, il livello degli investimenti sarà comunque ancora fortemente ridimensionato rispetto al 2004.