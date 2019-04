A Cagliari il "Villaggio dell'acqua"

A Cagliari il quartiere della Marina si trasforma per tre giorni nel villaggio dell'acqua in occasione di World Water Day 2019, con studenti in arrivo da tutte le parti dell'isola. L'iniziativa è di Abbanoa, con il patrocinio del Comune di Cagliari e la collaborazione di Legambiente.

Saranno tre giorni di incontri dedicati all'acqua, ma anche spettacoli, musica, didattica, arte e tanto altro ancora.

"Importante la riflessione - ha detto il direttore generale del gestore idrico, Sandro Murtas - ma il villaggio sarà anche un focus sugli aspetti sociali e di solidarietà legati al tema dell'acqua". Si parlerà della gestione del servizio idrico integrato nel futuro, di nuove tecnologie, di formazione di una nuova cultura dell'acqua. E di riuso. "Utilizziamo di più l'acqua del rubinetto - ha detto il responsabile del Comitato scientifico di Legambiente Vincenzo Tiana - è uno degli inviti che lanceremo in questi giorni".

Don Marco Lai, parroco del quartiere, ha sottolineato lo stretto rapporto tra acqua e rione. Non solo per la vicinanza del mare, ma anche per lo storico utilizzo di cisterne nelle strade di fronte al porto. "Importante - ha detto l'assessore comunale all'ambiente Paolo Frau - per creare nuova consapevolezza". Venerdì alle 10 nelle scalette di San Sepolcro ci sarà il taglio ufficiale del nastro del Villaggio dell'Acqua.

Parteciperanno le scuole del quartiere, Convitto Nazionale e Manno, che animeranno le strade del rione con lunghi nastri azzurri. Tanti i focus in programma. Ma sarà anche una tre giorni di visite guidate e attività per bambini. Venerdì, sabato e domenica si potrà partecipare al tour "Marina tra pozzi, cisterne e fonti battesimali", sabato la visita al potabilizzatore di San Michele "La fabbrica dell'acqua". Per domenica ci sarà l'imbarazzo della scelta: all'Orto botanico la visita alle cisterne, in via Giardini alla galleria dei serbatoi di viale San Vincenzo "Acqua sotterranea", nel quartiere La Marina la pedalata "Ciclo dell'acqua in bici", a Molentargius in bici con "Percorsi d'acqua verde" e l'escursione "Mondi d'acqua".