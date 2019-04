Salmo al Red Valley festival il 17/8

Salmo, il rapper dei record, sarà lo special guest il 17 agosto della quinta edizione del Red Valley Festival 2019, in scena dal 14 al 17 agosto, ad Arbatax, in Ogliastra. Per l'artista di Olbia, nel podio dell'ultima hit parade con il suo Playlist, sarà l'unica data nell'isola dell'ultimo tour.

Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 23 dischi di platino e 21 dischi d'oro, raggiungendo oltre 343 milioni di visualizzazioni su YouTube. "Playlist", già certificato triplo disco di platino, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell'uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595).

E' la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, "Playlist" è entrato direttamente al primo posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell'album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica. Il disco è stato interamente registrato nel Red Bull Music Studio. E ancora: il suo ultimo cortometraggio di "Lunedì" con la partecipazione di Alessandro Borghi, ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni in una settimana su Youtube.