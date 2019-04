Ferisce a coltellate il rivale,arrestato

Lite e coltellate ieri a tarda sera a Sant'Antioco. Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Carbonia, un altro è stato arrestato per tentato omicidio. In manette è finito Antonello Matzedda, 49 anni, mentre è stato trasportato in ospedale con una profonda ferita al ventre Pierpaolo Carta, 43 anni, entrambi personaggi già noti alle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto in un bar in via Lungomare Cristoforo Colombo a Sant'Antioco. I due, ubriachi, hanno avuto una violenta discussione all'interno del locale. In preda all'ira Matzedda ha estratto dalla tasca un coltello e ha colpito con un fendente al ventre Carta.

Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Sirai di Carbonia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: non è in pericolo di vita. Matzedda è stato arrestato e adesso si trova in cella a Uta.