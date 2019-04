Stintino sposa filosofia "Plastic free"

"Stintino Plastic free" è il nome della campagna che vede il paese turistico che si affaccia sul golfo dell'Asinara impegnato nella promozione di buone pratiche per il rispetto dell'ambiente e del mare. In adesione all'iniziativa del ministero dell'Ambiente, #Iosonoambiente e #PlasticFree, anche il Comune di Stintino dice ancora una volta no alla plastica ed è pronto a coinvolgere le scuole e la popolazione. Lo farà con due appuntamenti, il primo il 17 aprile e il secondo a fine maggio, durante i quali chiamerà a raccolta i giovanissimi studenti delle scuole, cittadini e associazioni, prima per la giornata della "pulizia dei litorali" e poi per un convegno scientifico sugli effetti dell'inquinamento da plastica.

La giornata di "Pulizia dei litorali" che si svolgerà il 17 aprile alle Saline e alla Pelosa coinvolgerà le scuole di Stintino, in collaborazione con il coordinatore del Progetto Life+ Sterna, Daniele Pisu, con la compagnia barracellare di Stintino e il Parco nazionale dell'Asinara. Il convegno, in programma a maggio, avrà come tema portante l'inquinamento da plastica e tra i suoi obiettivi principali quello di contribuire significativamente a ridurre l'utilizzo di plastica usa e getta.

Poco più di un mese fa, una mareggiata ha accumulato sugli scogli e sull'arenile della Pelosa una grande quantità di plastica e di rifiuti di ogni genere. Grazie all'attenzione dell'amministrazione comunale, gli operai di via Torre Falcone sono intervenuti immediatamente per ripulire la spiaggia gioiello della Sardegna. A dicembre, invece, il Comune aveva già coinvolto le scuole con una giornata di educazione ambientale per sensibilizzare al rispetto del mare.

"Numerose ricerche a livello mondiale - afferma il sindaco Antonio Diana - dicono che ogni anno circa 8-15 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. Un problema enorme che, a causa delle microplastiche che entrano nella catena alimentare, ha ripercussioni negative anche sulla salute dell'uomo".