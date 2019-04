Nucleare:Salvini, Sardegna mai discarica

"La Sardegna non sarà mai una discarica del nucleare". Lo dice il vicepremier, Matteo Salvini, replicando al comitato "NonucleNoscorie" che ha rilanciato la battaglia contro l'individuazione dell'Isola come territorio per dislocare il sito unico per le scorie radioattive.

"Abbiamo vinto le elezioni per portare lavoro, infrastrutture, servizi - ha aggiunto Salvini - Desideriamo valorizzare una terra meravigliosa che merita attenzione e non rifiuti". Nel frattempo il comitato, che ha annunciato anche una mobilitazione, ha chiesto una netta presa di posizione al governatore in pectore Christian Solinas.



Data ultima modifica 18 marzo 2019 ore 10:39