Congiu (PdS), rinviare voto per province

In attesa che il presidente della Regione uscente Francesco Pigliaru decida se è il caso, o meno, di rinviare di 20 giorni la data delle elezioni provinciali di secondo grado in programma il 6 aprile, la richiesta formale di differimento arriva dal consigliere Gianfranco Congiu (Partito dei Sardi). Il motivo: la presenza di errori nella modulistica ufficiale pubblicata sul sito della provincia di Nuoro.

Congiu è anche consigliere comunale a Macomer e come tale è titolare del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni per l'elezione del presidente e per il rinnovo del Consigli. Ad esempio, fa notare, "nel sito è indicato un numero di candidati inferiore al numero dei seggi attribuiti alla Provincia di Nuoro". Ora Congiu chiede l'immediata correzione degli errori segnalati, la ripubblicazione della modulistica corretta, il rinvio dei termini per il deposito delle liste che scadono domenica 17 marzo, e di conseguenza il rinvio del voto in programma il 6 aprile.

Ieri il Consiglio regionale si sarebbe dovuto riunire proprio per esaminare una leggina che differisse la data di queste consultazioni, che rischiano di sovrapporsi anche con la proclamazione degli eletti nell'Assemblea sarda. La conferenza dei capigruppo, però, non ha raggiunto l'unanimità per portare in Aula un testo di legge con procedura d'urgenza ed ora l'ultima speranza è che lo slittamento possa essere fatto dal governatore uscente.



