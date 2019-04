Arbore in concerto ad Alghero

Sarà Renzo Arbore con l'Orchestra italiana a scandire la festa del Lunedì dell'Angelo ad Alghero. L'appuntamento è il 22 aprile in piazza Sulis a partire dalle 18. Un evento che con la tappa della Riviera del Corallo apre la lunga tournee dello showman che porta in giro per il mondo la canzone italiana. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada con concerti acclamatissimi ovunque, in un clima da record. "Sarà così anche ad Alghero, per una Pasquetta da ricordare", ha sottolineato il sindaco Mario Bruno nella conferenza stampa di presentazione.

Lo spettacolo sarà ancora grande show: dalle canzoni napoletane ai successi televisivi con escursioni sullo swing. Una festa per tutti, che raccoglie generazioni diverse attorno alla musica di qualità. Tre ore di concerto, tre ore di festa. "Non vedo l'ora di venire ad Alghero e non vedo l'ora di iniziare lo spettacolo che quest'anno si preannuncia ancora più carico di energia - ha detto Arbore in collegamento telefonico Tutti i quindici musicisti dell'Orchestra italiana sono pronti a condividere il nostro entusiasmo con gli algheresi e i turisti". "Alghero si caratterizza per il forte accento culturale e di spettacolo - ha sottolineato il primo cittadino - nel solco di una programmazione che punta sulla qualità dell'offerta". "Arbore è un gigante - ha aggiunto l'assessora Gabriella Esposito - e questo appuntamento rappresenta la perla della nostra programmazione".