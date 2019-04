Due camping sardi in top ten Wellness

Due campeggi sardi entrano nella top ten del network KoobCamp come migliori strutture in Italia specializzate in vacanze benessere. Si tratta del Centro vacanze Isuledda di Arzachena, in Gallura, e del Camping Telis di Tortolì, in Ogliastra.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Wellness 2019, assegnato nell'ambito della quarta edizione dei Certificati di Eccellenza, è stato il Family Wellness Camping al Sole di Ledro, in Trentino-Alto Adige.

I Certificati di Eccellenza KoobCamp rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.