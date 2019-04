Premio Gianni Massa: ecco i vincitori

Federica Ginesu (carta stampata e web), Simona De Francisci, Egidiangela Sechi e Nicola Scano (Giornalismo radio televisivo) per la trasmissione di Videolina Monitor e la fotografa Elisabetta Messina (giornalismo per immagini) sono i vincitori del Premio Gianni Massa dedicato al rapporto tra media e parità di genere. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera sul palco dell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari. Oltre 110 le proposte giunte per le tre sezioni Università, Scuola e Giornalismo.

Indetto da Corecom Sardegna, presieduto da Mario Cabasino, in collaborazione con Giulia giornaliste Sardegna, coordinata da Susi Ronchi, il premio è intitolato ai compianti Gianni Massa e Piera Mossa (per la sezione giornalismo), storico giornalista dell'Agi il primo, regista programmista della Rai la seconda. A loro è stato dedicato un toccante ricordo da parte di Dandy Massa, figlio di Gianni Massa, e di Mario Mossa, cugino di Piera.

Una serata ricca di riflessioni con importanti ospiti. Sul palco la cantante Ambra Pintore e il duo Tanya e Mara: Tiziana Troja e Michela Sale Musio con il loro colorito slang cagliaritano hanno dato vita a una gag che ha strappato risate tra il numeroso pubblico. Per la sezione Università premiate due tesi di Sassari, di Laura Dettori e Carlo Mandas, e due di Cagliari, con Clara Zucca e Roberta Spiga. Sezione Scuola ex aequo per la Quarta A - Indirizzo Finanza e Marketing dell'istituto Primo Levi e la Quarta I del Pacinotti. Tre le menzioni speciali: a "La Nuov@Scuola", progetto realizzato da La Nuova Sardegna che coinvolge le scuole del territorio, coordinato da Daniela Scano, e alle agenzie ANSA e Agi, sul palco Roberta Celot, responsabile Ansa Sardegna, e Roberta Secci (Agi). Menzione speciale a Eugenia Tognotti, professoressa all'Università di Sassari ed editorialista, e a Federico Palomba, ex magistrato ed ex presidente della Regione.

