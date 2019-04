Arborea è 'Comune onorario' del Veneto

Arborea, in provincia di Oristano, è il primo "Comune onorario" del Veneto che verrà insignito del riconoscimento regionale per le iniziative assunte a tutela della cultura e della civiltà veneta. La cerimonia è prevista martedì 12 marzo, a Venezia. La Regione Veneto ha istituito il "Registro dei Comuni onorari" per valorizzare rapporti di reciprocità e di scambio con le comunità meta di emigrazione dei corregionali e che hanno conservato testimonianze dell'identità e della cultura veneta.

Arborea è gemellato con i comuni veneti di Zevio (Verona) e Villorba (Treviso), proprio in forza della propria storia e composizione demografica e delle iniziative realizzate nel biennio 2017-18 per valorizzare storia, cultura e identità veneta. Fu fondata negli anni del ventennio fascista con il nome di 'Mussolinia' (nome che conserverà fino al 1944), come colonia agricola per la bonifica della piana di Marrubiu e il contrasto alla malaria.