Vigili fuoco, polo formativo a Oristano

Nascerà ad Oristano, accanto all'attuale comando dei Vigili del fuoco, il nuovo polo regionale per le attività di formazione e didattica. Il progetto, i cui lavori dovrebbero iniziare entro il 2019 e per il quale sono disponibili due milioni di euro, è stato presentato dal Sottosegretario di Stato, Stefano Candiani, dal presidente della Regione in pectore, Christian Solinas, e dai vertici nazionali, regionali e provinciali dei pompieri. Il nuovo edificio a tre piani avrà un'aula magna con una capienza di circa 100 posti, aule didattiche, uffici amministrativi e spazi comuni, nonché 21 camere per una capienza di 47 posti letto.

La maggior parte dello spazio all'aperto, circa 5000 mq, sarà destinata e attrezzata per le attività di formazione ed addestramento con la realizzazione di postazioni coperte (tipo tettoia) per la didattica esterna. Previsto anche un parcheggio per i mezzi di servizio dei corsisti. "Un tassello importante per la formazione e l'aggiornamento professionale del corpo - dice Solinas - Il Polo eviterà anche onerose trasferte ai vigili sardi nella penisola, speriamo che al più presto vengano avviate le opere".



Data ultima modifica 06 marzo 2019 ore 10:05