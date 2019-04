Sino a 119mila euro per l'acquisto casa

In generale i sardi sono propensi a spendere fino a 119 mila euro per l'acquisto di una casa. Anche se a Cagliari il 32,4% c'è chi è disposto a sborsare tra i 120 e i 169 mila euro. Lo rileva uno studio di Tecnocasa che ha analizzato la propensione alla spesa in Sardegna a gennaio di quest'anno.

Sempre a Cagliari il 26,7% dei cittadini potrebbe staccare un assegno tra i 170 e i 249 mila euro, mentre questa quota si riduce sensibilmente per chi cerca casa a Sassari (9,8%), Tortolì (7,1%) o Oristano (6,1%). L'84,9% delle persone che stanno per affrontare la spesa per una casa a Carbonia, invece, non spenderanno più di 120 mila euro e solo il 14,5% potrebbe decidere di arrivare tra i 120 e i 170 mila euro.