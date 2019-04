In pancia 108 ovuli coca-eroina, arresti

Erano appena sbarcati da un aereo proveniente da Milano e il loro atteggiamento ha insospettito i carabinieri e i finanzieri in servizio all'aeroporto di Cagliari-Elmas. È grazie all'intuito delle forze dell'ordine che due 'ovulatori' sono stati arrestati. In manette sono finiti John Smart, di 23 anni, e Omo Eghosa, di 25, entrambi nigeriani. Sequestrati 108 ovuli di eroina e cocaina.

L'operazione è scattata ieri notte, quando i due sono stati fermati per un controllo mentre uscivano dall'aerostazione. Erano nervosi e si comportavano in modo strano, così i militari del Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Gdf hanno deciso prima di perquisirli e poi di trasferirli al Policlinico di Monserrato per ulteriori verifiche mediche. Dalle radiografie è emerso che i nigeriani avevano ingerito complessivamente 108 ovuli: uno ne aveva nello stomaco 30 di cocaina e 20 di eroina, per un peso complessivo di 550 grammi; l'altro 58 ovuli solo di eroina per quasi 650 grammi. La droga sequestrata valeva circa mezzo milione di euro. I due sono ora rinchiuso nel carcere di Uta.