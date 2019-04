Olbia, 116 collegamenti aerei nel 2019

Oltre 156mila posti in più rispetto al 2018, con un incremento dell'offerta pari al 5,2%.

L'aeroporto di Olbia cresce ancora. I vertici di Geasar, la società che gestisce il "Costa Smeralda", hanno ufficializzato le novità della Summer 2019. Un incremento tanto più significativo se si considera che nell'ultimo triennio l'offerta dei voli è cresciuta del 30%, per un totale di circa 900mila posti.

I collegamenti saranno 116, tra voli di linea e charter operati da oltre 30 compagnie. Cresce l'offerta nei mesi di spalla: 92mila posti in più del 2018 prima e dopo luglio, agosto e settembre. Inedito per la Sardegna il collegamento con San Pietroburgo, operato due volte alla settimana da S7 Airlines, che già collega Olbia a Mosca da aprile a ottobre. Il 27 giugno inaugura la tratta con Nantes di easyJet, che arriva a 18 collegamenti da Olbia, dove sbarca anche Air France con un collegamento per Parigi.

Il mercato che crescerà di più è quello tedesco: 626mila posti, 130mila più del 2018. Eurowings conferma tutte le rotte dell'anno scorso e Condor Airlines propone un bisettimanale per Amburgo che si aggiunge a Francoforte, Dusseldorf, Monaco e Hannover.

In Italia Volotea collegherà la Gallura con Bergamo, Napoli, Torino, Palermo e Verona, verso la quale opererà anche Neos, già attiva verso Malpensa. Per l'amministratore delegato di Geasar Silvio Pippobello "il 2019 sarà un anno molto importante e affronteremo importanti sfide sul fronte dello sviluppo infrastrutturale del nostro scalo, in previsione dei volumi e delle tipologie di traffico aereo previsti per i prossimi anni.

I numeri della Summer 2019 confermano le nostre scelte strategiche orientate allo sviluppo del segmento internazionale e alla diversificazione del portafoglio di destinazioni e di compagnie aeree. Quella in arrivo sarà una stagione impegnativa e gratificante".