Sardegna: si dimette sindaco Sassari

Terremoto post elettorale al Comune di Sassari. Dopo i risultati delle regionali si sono dimessi il sindaco Nicola Sanna, che era candidato con il Pd e l'assessore ai Lavori pubblici Ottavio Sanna, in lizza con Partito dei Sardi, entrambi 'bocciati' dagli elettori. "Le elezioni di domenica - commenta il sindaco - rappresentano una svolta storica per il popolo sardo. Le politiche nazionaliste e più reazionarie promosse dalla Lega Nord hanno trovato proseliti presso un quarto degli elettori sardi e un'altra metà circa non è più interessata alla partecipazione politica e democratica".

Anche per l'assessore Sanna un addio dettato dalla delusione per l'esito del voto: era candidato nella circoscrizione di Sassari con il PdS che non ha superato lo sbarramento del 5% e quindi non ha ottenuto nessun seggio nel Consiglio regionale.

''Ringrazio chi mi ha votato credendo in me e nella mia proposta. Evidentemente il lavoro fatto in questi anni non è servito ad avere il giusto riconoscimento", ha commentato.