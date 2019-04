Con E-Sardinia 80 nuovi posti di lavoro

Circa settanta allievi tra i 18 e i 35 anni, quattro corsi di formazione in tutta la Sardegna con la previsione della nascita di circa 70-80 posti di lavoro. Sono i numeri del progetto "E-Sardinia", nato dalla collaborazione tra il sistema Confcommercio Sardegna e l'Iscom Emilia Romagna, ente di formazione della Confcommercio, finanziato dalla Regione sarda nell'ambito dell'avviso Green & Blue Economy. Un'iniziativa che raccoglie anche le richieste del territorio.

Da un'analisi che ha coinvolto circa 400 imprese del commercio e dei servizi operanti nell'Isola, è emersa la necessità di aprirsi verso nuove forme digitali di vendita e di commercializzazione on line. Alcuni dati: l'86% delle aziende intervistate dichiara di aver bisogno di acquisire nuove competenze o profili nelle aree del marketing, comunicazione e commercio digitale, il 61% dice di voler fare formazione nel prossimo triennio nelle suddette aree, e il 77,9% esprime la volontà di aggiornare le competenze esistenti.

Anche alla luce di questi risultati, il progetto ha previsto la realizzazione di quattro edizioni del corso di formazione per la qualifica regionale di Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi: 600 ore, 16 partecipanti nelle sedi di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Inoltre, in una fase successiva sarà avviato un percorso di formazione "Step - Services and Training for E-Business Projects" per l'accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo negli ambiti del commercio online e di sviluppo di idee e-business. Destinatari: 18 giovani disoccupati e inoccupati.

"Si tratta di un progetto che può dare una boccata d'ossigeno all'occupazione in Sardegna - sottolinea il presidente di Confcommercio Sardegna Alberto Bertolotti - 80 posti di lavoro, in una realtà come la nostra che vive ancora una situazione di incertezza economica, non sono pochi, soprattutto se si punta ad avere figure professionali del nuovo millennio, come gli esperti di e-commerce. Sempre di più le nostre imprese hanno bisogno di tenersi al passo con i tempi".