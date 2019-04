Air Italy: domani al Mit rotte Sardegna

La Regione Sardegna conferma la partecipazione all'incontro di giovedì 21 al ministero dei Trasporti, a Roma, sulla vicenda Air Italy e le rotte da e per l'Isola, ma ritiene che l'assenza al tavolo di Alitalia, e forse anche del premier Di Maio, non risponda alle richieste dei lavoratori della compagnia con base a Olbia. "Si aspettavamo tutt'altro - spiega l'assessore Carlo Careddu - avevano chiesto ed ottenuto la promessa della convocazione del tavolo di crisi con Toninelli, Di Maio, Alitalia, Air Italy, i sindacati e la Regione per affrontare prima di tutto il problema della tutela dei posti di lavoro di Air Italy e degli investimenti in Sardegna.

Giovedì invece ci sarà un confronto solo con Air Italy, spero alla presenza del Ministro e del vertice della compagnia. Pur nutrendo forti dubbi sulla modalità operativa scelta e sulla sua efficacia, parteciperò comunque all'incontro per non lasciare nulla di intentato e per sfruttare questa ulteriore occasione di confronto nell'esclusivo interesse dei lavoratori e della Sardegna"

LA CONVOCAZIONE DEL MINISTERO - Il Ministero "ha convocato per il 21 febbraio, alle ore 15:30 i vertici di Air Italy, la Regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Enac per partecipare a una tavolo tecnico di confronto sui collegamenti aerei con la Sardegna".

Data ultima modifica 20 febbraio 2019 ore 16:35