Premi alle 'eroine' di tutti i giorni

Ha appreso l'arte e le tecniche del ricamo tradizionale e le ha trasmesse ad altre donne attraverso corsi speciali. Sabina Scattu abita a Capoterra ed è la vincitrice della 17/a edizione del concorso "Donna al Traguardo dell'Anno".

La storia è stata scritta e presentata dal suo compagno di vita, Luca Fiscariello. Racconta come l'impegno e lo studio siano insostituibili alleati per realizzare i propri sogni. Con la donazione di uno stabile da destinare ad accoglienza per donne e bambini in difficoltà, Maria Rosa Murgia di Cagliari si è aggiudicata il Premio Sorellanza, giunto alla 9/a edizione. La casa, gestita dall'associazione Donne al Traguardo, è in funzione da qualche mese e ospita già quattro donne e due bambini. Per la sezione dedicata ai migliori scrittori sono stati due i premi a pari merito. Il primo è andato a Ilaria Muggianu Scano di Cagliari che ha raccontato le vicissitudini di Filomena Secci di Roma, diventata puericultrice dei figli dei vip dopo essersi affrancata dal ruolo di servetta.

Il secondo è stato assegnato alla protagonista di una cruda storia di soprusi e violenze superati grazie all'aiuto di un'amica e al sostegno del Centro Antiviolenza. Menzioni speciali sono andate a Francesca Mariagrazia Poma di Muravera, Federica Pilia di Seneghe, Pina Soddu di Cagliari, Sara Milia di Muravera, Enza Drago di Dolianova. Lo staff del Centro Antiviolenza ha assegnato a Lucia Lanza di Assemini una segnalazione speciale per una storia di atti persecutori compiuti da un estraneo travestito da amico generoso. "Anche quest'anno - ha sottolineato la presidente Silvana Migoni - siamo riuscite a restituire un poco di visibilità al valore spesso dimenticato delle donne che rappresentano uno dei motori della vita sociale, con ciò che hanno di positivo, di buono e a volte di eroico in modo commovente".

Al termine delle premiazioni è stato presentato il nuovo volume delle Storie di ordinaria resistenza femminile, una selezione dei racconti in concorso. Il premio è stato dedicato a Monica Carboni, socia delle Donne al Traguardo recentemente scomparsa.