Accordo Università Sassari-Alitalia

(ANSA) - SASSARI, 8 FEB - Favorire la mobilità degli studenti, dei ricercatori e dei docenti, per dare un respiro internazionale all'esperienza dell'apprendimento didattico e per promuovere la cooperazione scientifica con altri Paesi.

È l'obiettivo che l'Università di Sassari persegue anche attraverso l'alleanza con l'Alitalia. L'accordo ha partorito il progetto Alitalia per l'Università-Ucard, che prevede la possibilità di offerte tariffarie dedicate, applicate al momento dell'emissione dei biglietti aerei.

Lo sviluppo della mobilità nazionale e internazionale è considerato dall'ateneo di Sassari parte integrante della propria 'mission': dal 22 febbraio sarà possibile accedere online al programma Ucard di Alitalia che individua, tra gli altri, uno sconto "up front" per gli studenti, per il personale docente e per quello tecnico-amministrativo, nonché promozioni (white label) per gli studenti. (ANSA).