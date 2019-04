Esplode bombola in casa, 77enne ustionato

Un uomo di 77 anni di Villanova Monteleone (Sassari), Antonio Tilocca, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito alle ustioni e alle lesioni riportate nell'esplosione di una bombola di gas all'interno dell'appartamento in cui viveva da solo.

Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato scagliato a decine di metri di distanza dal punto in cui si trovava al momento dello scoppio che ha gravemente danneggiato l'abitazione.

Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno domato le fiamme e stanno collaborando con le forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'accaduto.