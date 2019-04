Cocaina nell'auto, arrestato a Quartu

In auto nascondeva 250 grammi di cocaina purissima del valore di circa 30mila euro. Arrestato Giuseppe Mulas, 57 anni originario di Samatzai, ma residente a Cagliari. L'uomo stava transitando a bordo della sua auto in via Pitz'e Serra a Quartu, vicino a un istituto scolastico, quando ha incrociato una pattuglia dei militari. Forse per evitare un controllo, ha effettuato una manovra pericolosa e i carabinieri lo hanno fermato. È apparso nervoso tanto che gli uomini del Radiomobile di Quartu hanno deciso di perquisire la vettura, trovando la cocaina. Il 57enne è stato arrestato e adesso si trova in cella a Uta. La droga è stata inviata al Ris per ulteriori analisi.