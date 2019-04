Gdf sequestra 1500 prodotti irregolari

Nuova operazione della Guardia di Finanza mirata a frenare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori o contraffatti.

Sotto i riflettori è finita una ditta di Cagliari. I militari delle Fiamme gialle, durante l'ispezione, hanno trovato e sequestrato oltre 1.500 articoli tra materiale elettrico, giocattoli e accessori con il marchio Ce contraffatto; 21 occhiali e 104 accessori per telefoni in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana.

La merce sequestrata valeva circa seimila euro. Il titolare del negozio dovrà pagare una multa di oltre mille euro.

Dall'inizio dell'anno i controlli delle Fiamme gialle hanno portato al sequestro di oltre 474 mila articoli non sicuri, 134 mila prodotti contraffatti, 13 persone multate e otto denunciate.