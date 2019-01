Air Italy, confermato sciopero 24 ore

AirItaly AP-Associazione Piloti, "la sigla più rappresentativa tra i piloti della compagnia, conferma sciopero nazionale di 24h per la giornata del 28 gennaio 2019". Lo si legge in una nota. La protesta potrebbe creare disagi nei collegamenti da e per la Sardegna.

"Nonostante la prima azione di sciopero la situazione ad oggi non risulta ancora sanata, resta confermato quindi lo sciopero del 28 Gennaio 2019 - affermano i piloti AirItaly - Le motivazioni dello sciopero riguardano principalmente la situazione previdenziale dei dipendenti, ma le ragioni della dura protesta si basano anche sull'applicazione forzata ai dipendenti del contratto di lavoro (dal giugno 2016), assolutamente inadeguato, non sottoscritto da AP-Associazione Piloti unica sigla realmente rappresentativa in Air Italy".

Una "imposizione che l'azienda difende grazie alle firme di tutte le altre sigle sindacali che all'epoca, in evidente carenza di rappresentatività, sottoscrissero tale accordo (sigle che ora, fortunatamente, si rendono conto del gravissimo errore commesso)".