Meningite batterica e aviaria, due casi

Due persone anziane sono ricoverate, in grave condizioni e in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, in Ogliastra, per sospetta meningite batterica e per un sospetto caso di influenza aviaria (H1N1). Si tratta di due ogliastrini rispettivamente di 84 e 70 anni. La notizia, anticipata dall'Unione Sarda è stata confermata all'ANSA dal direttore sanitario della struttura Luigi Ferrai.

L'uomo di 84 anni ha già iniziato la terapia. Nel contempo la Assl di Lanusei ha avviato la profilassi per tutte le persone che sono state in contatto con l'anziano, tra cui la moglie, figlia e due nipotine. mentre il servizio di Igiene pubblica ha messo in campo i tecnici per le indagini del caso. Il caso di influenza aviaria riguarda una signora di 70 anni affetta da una grave forma di polmonite e alla quale è stato fatto il tampone nasale che ha dato esito positivo.

In entrambi i casi tutti gli esami sono stati trasferiti all'Università di Sassari che, nel giro di qualche giorno, potrebbe confermare l'esito delle prime analisi effettuate dalla Assl.