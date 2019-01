Maltempo: in arrivo neve a bassa quota

Il maltempo non abbandona la Sardegna. Un nuovo avviso di condizioni meteo avverse è stato diramato dalla Protezione civile regionale.

A partire dalle ore 20 di mercoledì 23 gennaio e sino alle 15 di giovedì 24 si prevedono nevicate al di sopra di 200/300 metri, in particolare sulla Sardegna settentrionale e centrale; venti localmente forti fino a burrasca da nord-ovest sulle coste sudoccidentali e da nord-est su quelle nord orientali. Nelle stesse aree, inoltre, saranno possibili mareggiate.

Nelle zone interessate dalle nevicate, la Protezione civile "raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote".

