Urne aperte in Sardegna per suppletive

Urne aperte a Cagliari e in altri sette comuni dell'hinterland per eleggere il sostituto dell'ex deputato M5s Andrea Mura, dimessosi ed espulso dal Movimento dopo le polemiche sulle assenze a Montecitorio. Si vota sino alle 23 e subito dopo ci sarà lo scrutinio delle schede. Per i partiti, soprattutto M5s, Lega e Forza Italia - i cui leader sono sbarcati nell'Isola nell'ultima settimana di campagna elettorale - si tratta di un primo test nazionale dopo le politiche del 4 marzo, quando in Sardegna ci fu l'exploit dei pentastellati che superarono il 42% dei consensi.

Poco più di 240mila aventi diritto, ma l'incognita è l'astensionismo: nonostante l'arrivo dei big nazionali da Di Maio a Toninelli, da Salvini a Berlusconi (nuovamente alleati in un centrodestra unito benché il leader del Carroccio sia al governo con il M5s) si teme un forte calo dei votanti. Per i partiti però il risultato alla chiusura dei seggi potrebbe anticipare quanto accadrà nelle regionali del 24 febbraio, quando almeno 1,4 milioni di sardi saranno chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio regionale. Ma l'appuntamento di domenica 20 gennaio è anche un segnale per le Europee di maggio.

Quattro gli sfidanti in corsa: per il centrodestra l'unica donna tra i candidati, Daniela Noli, 42 anni, ex dipendente del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale; per i pentastellati, che hanno rischiato di non partecipare alla consultazione a causa di un vizio formale contestato al momento della presentazione delle candidature, c'è l'ingegnere ambientale e assessore al Comune di Carbonia Luca Caschili, 46 anni; per CasaPound Enrico Balletto, 45 anni, allenatore di pallavolo e già candidato nell'uninominale al Senato in occasione delle ultime politiche; per il centrosinistra il giornalista di 62 anni Andrea Frailis.



