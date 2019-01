Scontro tra auto a Cagliari, 4 feriti

Quattro feriti di cui uno grave, due auto distrutte e una strada parzialmente chiusa al traffico per ore. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in via Cadello a Cagliari.

Coinvolte una Lancia Y e una Ford Focus. Le due vetture, per cause non accertate, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo, le quattro persone che viaggiavano a bordo dei due veicoli sono rimaste ferite. Più gravi conducente e passeggero della Lancia Y, uno dei due è stato trasportato con codice rosso al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e quattro ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.