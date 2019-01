Sotto letto valigia con 10 kg di droga

In casa, sotto il letto, aveva nascosto una valigia con circa 10 chili di droga: sette di marijuana e oltre due di hascisc. L'uomo, un disoccupato di 36 anni originario del Piemonte ma da tempo residente a Olbia, è stato arrestato dai carabinieri del Norm del reparto territoriale dopo un blitz nell'abitazione in cui vive con i genitori. Secondo gli investigatori dell'Arma, il 36enne è una delle fonti principali dello spaccio in città.

A lui sono arrivati dopo una serie di indagini e controlli nelle zone di via Vittorio Veneto, via Porto Romano e nei pressi del parco Fausto Noce, luoghi abitualmente frequentati da spacciatori e consumatori. Quest'ultimi, al termine delle verifiche, sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura per essere avviati a un percorso di recupero. Oltre alla droga, in casa del disoccupato è stato sequestrato materiale per il peso e il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Nuchis.