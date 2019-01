Mozart e Mendelssohn per matinée Lirico

Proseguono i matinèe al Lirico di Cagliari. Per il secondo appuntamento, in programma domenica 20 gennaio alle 11, sale sul podio Cristiano Del Monte, direttore musicale stabile della Fondazione cagliaritana per dirigere l'Orchestra del Teatro. Nel ruolo di soliste si presentano due prime parti della compagine orchestrale: Stefania Bandino (flauto) e Maria Vittoria De Camillo (arpa).

Per questo appuntamento di "Domeniche in concerto", della durata complessiva di un'ora circa, vengono proposti il Concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K. 299 di un Wolfgang Amadeus Mozart ventiduenne e la Prima Sinfonia in do minore op. 11 che Felix Mendelssohn-Bartholdy compose, invece, quando aveva appena quindici anni. La rassegna musicale ideata dal Lirico è dedicata soprattutto alle famiglie, ma rivolta anche al pubblico di abbonati e giovani da sempre molto presente.